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دروازهبان تیم ملی پرتغال به عنوان بهترین بازیکن دیدار این تیم با کلمبیا انتخاب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای فوتبال پرتغال و کلمبیا بامداد امروز یکشنبه در دور پایانی مرحله گروهی گروه K برابر هم به میدان رفتند و به تساوی بدون گل رسیدند.
کلمبیا با این تساوی ۷ امتیازی شد و به عنوان تیم اول راهی مرحله حذفی شد. پرتغال هم ۵ امتیازی شد به عنوان تیم دوم از گروه K صعود کرد.
در پایان این دیدار دیگو کاستا دروازهبان پرتغال که درخشش زیادی در برابر حملات کلمبیا داشت، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
در ادامه مسابقات مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، از ساعت ۵:۳۰ بامداد امروز از دیدارهای گروه J، آرژانتین به مصاف اردن رفته و الجزایر و اتریش با هم روبهرو شدهاند.