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نشست هماهنگی کمیته جابهجایی شرکتکنندگان در مراسم تشییع و تدفین قائد شهید امت، به میزبانی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان در این نشست با تأکید بر اهمیت این رویداد بزرگ، از آمادگی کامل استان برای اعزام حداکثری و قانونمند مردم خبر داد و گفت: تمامی تدابیر لازم اندیشیده شده تا روند اعزام متقاضیان در این مراسم در بالاترین سطح ایمنی، رفاه و احترام در مسیرهای هوایی، ریلی و جادهای انجام شود.
جواد ذاکر افزود: با توجه به اهمیت حفظ جان مسافران، سلامت فنی اتوبوسها و صلاحیت رانندگان پیش از حرکت ارزیابی و تأیید میشود. همچنین با همکاری عوامل راهداری، مسیرهای اعزام از نظر خطکشی، نصب علائم و رفع نقاط پرخطر به سرعت ایمنسازی خواهند شد.
در این نشست اعلام شد که در رابطه با تأمین سوخت و پایداری خدمات رفاهی، با همکاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سوخت مورد نیاز قطارها و ناوگان حمل و نقل عمومی و خودروهای شخصی در پمپ بنزینهای بینراهی تأمین خواهد شد.
همچنین با توجه به محدودیت زمانی و همچنین وسیله نقلیه عمومی متقاضیان سفر گروهی هرچه سریعتر نسبت به رزرو اتوبوس و تهیه بلیط اقدام کرده و دفاتر شرکتهای مسافری به منظور حفظ امنیت و تکریم مسافران، فروش بلیط را بر اساس کد ملی انجام خواهند داد.
با توجه به کاهش فروش بلیط در این ایام برای سایر مقاصد پیشنهاد شد افرادی که به ضرورت قصد سفر به سایر نقاط کشور را دارند پیش بینی لازم برای تامین خودرو و زمان سفر خود را کنند.
شرکتهای مسافربری پیشبینیهای لازم برای خودروی جایگزین برای ناوگان در راه مانده را انجام داده و دستگاههای امداد جادهای در صورت بروز هرگونه حادثه غیرمنتظره آماده خدمات رسانی خواهند بود.
برای پیشگیری از سردرگمی رانندگان در صورت اختلال احتمالی و ضعیف شدن اینترنت، توزیع بروشورهای نقشه راهنمای راههای مواصلاتی خصوصا در محدوده شهر تهران تهیه شده توسط شهرداری بین مسافران و رانندگان در دستور کار قرار دارد.
پلیس راه استان جانمایی موکبهای مردمی در طول مسیرهای پرتردد و مستعد حادثه را انجام و این موکبها برای پذیرایی، استراحت و جلوگیری از خوابآلودگی رانندگان سواری و عمومی در این ایام برپا خواهند شد.