ویسا، بهترین بازیکن دیدار جمهوری دموکراتیک کنگو و ازبکستان

ویسا، بهترین بازیکن دیدار جمهوری دموکراتیک کنگو و ازبکستان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو، بامداد امروز در ادامه دیدار‌های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ توانست ازبکستان را ۳ بر یک شکست دهد.

جمهوری دموکراتیک کنگو با این پیروزی ۴ امتیازی شد و با قرار گرفتن در رده سوم گروه K، به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم راهی مرحله حذفی و یک‌شانزدهم نهایی شد.

ازبکستان هم با ۳ باخت و بدون امتیاز از جام جهانی خداحافظی کرد.

در پایان این دیدار، یوان ویسا که گل‌های اول و سوم جمهوری دموکراتیک کنگو را برابر ازبکستان به ثمر رساند، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

در ادامه مسابقات مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، از ساعت ۵:۳۰ بامداد امروز از دیدار‌های گروه J، آرژانتین به مصاف اردن رفته و الجزایر و اتریش با هم رو‌به‌رو شده‌اند.