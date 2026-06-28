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مهاجم تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو به عنوان بهترین بازیکن دیدار این تیم برابر ازبکستان انتخاب شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی جمهوری دموکراتیک کنگو، بامداد امروز در ادامه دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ توانست ازبکستان را ۳ بر یک شکست دهد.
جمهوری دموکراتیک کنگو با این پیروزی ۴ امتیازی شد و با قرار گرفتن در رده سوم گروه K، به عنوان یکی از تیمهای برتر سوم راهی مرحله حذفی و یکشانزدهم نهایی شد.
ازبکستان هم با ۳ باخت و بدون امتیاز از جام جهانی خداحافظی کرد.
در پایان این دیدار، یوان ویسا که گلهای اول و سوم جمهوری دموکراتیک کنگو را برابر ازبکستان به ثمر رساند، به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
در ادامه مسابقات مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، از ساعت ۵:۳۰ بامداد امروز از دیدارهای گروه J، آرژانتین به مصاف اردن رفته و الجزایر و اتریش با هم روبهرو شدهاند.