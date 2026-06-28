تجمعات مردم ورامین در یکصد و نوزدهمین قرار شبانه

مردم ورامین در یکصد و نوزدهمین شب تجمعات ایستادگی و مقاومت خود، با سر دادن شعارهای «لبیک یا خامنه ای» و برافراشتن تصویر رهبر معظم انقلاب، بر حفظ وحدت، استقامت و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.