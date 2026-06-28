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مردم ورامین در یکصد و نوزدهمین شب تجمعات ایستادگی و مقاومت خود، با سر دادن شعارهای «لبیک یا خامنه ای» و برافراشتن تصویر رهبر معظم انقلاب، بر حفظ وحدت، استقامت و هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اجتماع کنندگان با تأکید بر ضرورت انسجام و همدلی ملی، اعلام داشتند که صدای واحد ملت ایران، دشمنان را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام خواهد گذاشت.
این تجمعات در حالی برگزار می شود که شهروندان ورامینی همواره پیشگام در بیعت با آرمانهای امام و رهبری بوده و این حرکت را تداعی گر قیام خونین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ می دانند.