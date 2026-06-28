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در پی برخورد یک دستگاه اتوبوس با تانکر حمل سوخت در محور میمه به اصفهان، ۲۲ نفر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر داخلی بیمارستان حضرت محمد (ص) میمه، گفت: در این حادثه که حوالی ساعت ۱۲ شب و در فاصله ۴ کیلومتری شهر میمه در محور میمه به اصفهان رخ داد نیروهای اورژانس ۱۱۵ و پایگاه امداد و نجات هلالاحمر تمام ۲۲ مصدوم این حادثه را به بیمارستان حضرت محمد (ص) میمه منتقل کردند.
علی توکل افزود: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، با توجه به شرایط برخی از مصدومان، ۱۱ نفر را اتوبوسآمبولانس و ۳ نفر را نیز با آمبولانس اورژانس ۱۱۵ برای ادامه روند درمان به بیمارستان گلدیس شاهینشهر منتقل شدند.
وی گفت:سایر مصدومان در بیمارستان حضرت محمد (ص) میمه تحت درمان و مراقبتهای پزشکی قرار گرفتند.