فناوران یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی موفق به تولید مکمل خوراکی جدیدی با فناوری نانولیپوزومال شده‌اند که علاوه بر تأمین آهن مورد نیاز کودکان، حاوی ویتامین‌های A و D ۳ نیز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این محصول با استفاده از شکل پیشرفته آهن سوکروزومیال، جذب بالاتری نسبت به مکمل‌های متداول داشته و با کاهش عوارض گوارشی و جلوگیری از تغییر رنگ دندان‌ها، تجربه مصرف مطلوب‌تری را برای کودکان و والدین فراهم می‌کند.

پیشگیری از کم‌خونی ناشی از فقر آهن، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های متخصصان تغذیه و سلامت کودکان به شمار می‌رود؛ چراکه کمبود این عنصر حیاتی می‌تواند پیامد‌هایی همچون اختلال در رشد، کاهش توان یادگیری، ضعف سیستم ایمنی و تأخیر در تکامل عصبی را به همراه داشته باشد.

در این میان، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید مکمل‌های تغذیه‌ای، مسیر تازه‌ای برای افزایش اثربخشی و کاهش عوارض این محصولات گشوده است.

این شرکت دانش‌بنیان با توسعه یک مکمل خوراکی مبتنی بر فناوری نانولیپوزومال، محصولی ویژه کودکان عرضه کرده است که آهن مورد نیاز بدن را در کنار ویتامین‌های A و D ۳ تأمین می‌کند.

این مکمل با هدف افزایش جذب آهن و بهبود تحمل گوارشی طراحی شده و می‌تواند به‌ویژه برای کودکانی که نسبت به فرآورده‌های معمول آهن حساسیت دارند، گزینه مناسبی باشد.

در این محصول، آهن به شکل سوکروزومیال به کار رفته است؛ ساختاری که در آن ذرات آهن توسط یک پوشش محافظ احاطه می‌شوند. این فناوری از تماس مستقیم آهن با دستگاه گوارش جلوگیری کرده و در نتیجه احتمال بروز عوارضی مانند درد معده، تهوع، یبوست و سایر ناراحتی‌های گوارشی را کاهش می‌دهد.

همچنین این ساختار موجب می‌شود آهن با کارایی بیشتری جذب بدن شود و حتی در کودکانی که به بیماری‌های گوارشی مانند سلیاک یا التهاب روده مبتلا هستند، عملکرد مطلوب‌تری داشته باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این مکمل، جلوگیری از تغییر رنگ دندان‌هاست؛ مشکلی که در بسیاری از مکمل‌های آهن رایج مشاهده می‌شود و همواره یکی از نگرانی‌های والدین بوده است.

استفاده از فناوری نانولیپوزومال و فرم سوکروزومیال آهن، احتمال ایجاد لکه‌های تیره روی دندان‌های شیری را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

این فرآورده علاوه بر آهن، حاوی ویتامین A و ویتامین D ۳ نیز هست؛ دو ریزمغذی ضروری که نقش مهمی در رشد و تکامل کودکان دارند. ویتامین A در حفظ سلامت بینایی، تقویت سیستم ایمنی و رشد طبیعی سلول‌ها مؤثر است، در حالی که ویتامین D ۳ با افزایش جذب کلسیم، به استحکام استخوان‌ها و دندان‌ها کمک می‌کند. ترکیب این سه ماده مغذی در یک محصول، امکان تأمین هم‌زمان بخشی از نیاز‌های تغذیه‌ای کودکان را فراهم کرده است.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، هر میلی‌لیتر از این مکمل حاوی ۷ میلی‌گرم آهن عنصری است که می‌تواند سهم قابل توجهی از نیاز روزانه کودکان را تأمین کند. این موضوع، در کنار قابلیت جذب بالا، موجب می‌شود مقدار مناسبی از آهن بدون اتلاف و با کارایی بیشتر در اختیار بدن قرار گیرد.

از دیگر ویژگی‌های این محصول، فاقد گلوتن بودن آن است؛ بنابراین کودکانی که به بیماری سلیاک مبتلا هستند یا رژیم غذایی بدون گلوتن را دنبال می‌کنند نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.

این مکمل در بسته‌بندی شیشه‌ای مجهز به قطره‌چکان عرضه شده است تا والدین بتوانند مقدار مصرف را با دقت تنظیم کنند. طراحی محصول برای کودکان زیر سه سال انجام شده و استفاده آسان از آن، مصرف روزانه را ساده‌تر می‌کند.

کارشناسان معتقدند استفاده از فناوری نانولیپوزومال در تولید مکمل‌های تغذیه‌ای، می‌تواند نسل جدیدی از فرآورده‌های سلامت‌محور را به بازار معرفی کند؛ محصولاتی که ضمن افزایش جذب مواد مغذی، عوارض جانبی را کاهش داده و کیفیت زندگی مصرف‌کنندگان، به‌ویژه کودکان، را بهبود می‌بخشند.

این رویکرد، علاوه بر ارتقای اثربخشی درمان کم‌خونی، می‌تواند نقش مهمی در حفظ رشد جسمی، تکامل شناختی و سلامت عمومی کودکان ایفا کند.