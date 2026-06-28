به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ایران پس از کسب سه تساوی مقابل تیم‌های ملی فوتبال نیوزیلند، بلژیک و مصر در مرحله گروهی جام جهانی فوتبال چشم انتظار تعیین تکلیف ۸ تیم سوم صعود کننده به مرحله حذفی بود که در نهایت با پیروزی کرواسی مقابل غنا، برتری جمهوری دموکراتیک کنگو برابر ازبکستان و تساوی اتریش و الجزایر بخت خود را برای صعود به مرحله حذفی از دست داد و از گردونه رقابت‌ها حذف شد.

کنگو، سوئد، اکوادور، غنا، بوسنی، الجزایر، پاراگوئه و سنگال به ترتیب هشت تیم برتر سوم صعود کننده به مرحله حذفی جام جهانی هستند.