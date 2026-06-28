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تیم ملی فوتبال ایران پس از تعیین تکلیف هشت تیم سوم برتر گروههای ۱۲ گانه، از صعود به مرحله حذفی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ بازماند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ایران پس از کسب سه تساوی مقابل تیمهای ملی فوتبال نیوزیلند، بلژیک و مصر در مرحله گروهی جام جهانی فوتبال چشم انتظار تعیین تکلیف ۸ تیم سوم صعود کننده به مرحله حذفی بود که در نهایت با پیروزی کرواسی مقابل غنا، برتری جمهوری دموکراتیک کنگو برابر ازبکستان و تساوی اتریش و الجزایر بخت خود را برای صعود به مرحله حذفی از دست داد و از گردونه رقابتها حذف شد.
کنگو، سوئد، اکوادور، غنا، بوسنی، الجزایر، پاراگوئه و سنگال به ترتیب هشت تیم برتر سوم صعود کننده به مرحله حذفی جام جهانی هستند.