سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به وقوع چند حادثه غرق‌شدگی در مناطق ممنوعه، نسبت به شنا خارج از محدوده‌های مجاز هشدار داد و بر تشدید نظارت در سواحل تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در نشست مدیریت سواحل با اشاره به وقوع حوادث غرق‌شدگی در سواحل استان، از بسیج تمامی ظرفیت‌های اجرایی برای تأمین ایمنی سواحل در ایام تعطیلات خبر داد و از گردشگران خواست تنها در محدوده طرح‌های سالم‌سازی دریا شنا کنند.

سوادکوهی با ابراز تأسف از وقوع حوادث اخیر اظهار کرد: با وجود اطلاع‌رسانی‌های گسترده، نصب تابلو‌های هشداردهنده و اعلام ممنوعیت شنا در نقاط حادثه‌خیز، همچنان برخی از هموطنان با ورود به مناطق غیرایمن، جان خود را در معرض خطر قرار می‌دهند.

وی با اشاره به جان‌باختن تعدادی از گردشگران در مناطق ممنوعه ساحلی افزود: حفظ جان مردم مهم‌ترین اولویت مسئولان است و بر اساس دستور استاندار مازندران، تمامی ظرفیت‌های استان برای پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی سواحل به کار گرفته شده است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران تأکید کرد: حتی یک مورد غرق‌شدگی نیز برای مجموعه مدیریت استان قابل قبول نیست و همه دستگاه‌های مسئول با تمام توان در مسیر کاهش این حوادث تلاش می‌کنند.

سوادکوهی از بهره‌گیری گسترده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی برای افزایش آگاهی عمومی خبر داد و گفت: اطلاع‌رسانی مستمر درباره مخاطرات شنا در مناطق ممنوعه با هدف پیشگیری از حوادث در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به گستردگی نوار ساحلی مازندران افزود: استان دارای ۴۷۳ کیلومتر نوار ساحلی است و به دلیل وسعت این محدوده، امکان استقرار نیرو‌های امدادی و نظارتی در تمامی نقاط وجود ندارد. از این‌رو، مهم‌ترین عامل بروز حوادث، ورود افراد به خارج از محدوده طرح‌های سالم‌سازی دریاست.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در پایان اعلام کرد: با دستور استاندار، فرمانداران شهرستان‌های ساحلی موظف به تشدید نظارت بر سواحل شده‌اند و تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی در ایام تعطیلات در آماده‌باش کامل قرار دارند تا امنیت، آسایش و آرامش مسافران و شهروندان تأمین شود.

مازندران پایلوت سامانه هوشمند مدیریت سواحل شد

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران نیز در این نشست از راه‌اندازی سامانه مدیریت هوشمند سواحل در استان خبر داد و گفت: این سامانه برای نخستین بار به‌صورت پایلوت در کشور در مازندران اجرا شده و در آینده در هفت استان ساحلی توسعه خواهد یافت.

غلامعلی فخاری اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه با هدف افزایش نظارت بر سواحل و ارتقای ایمنی شناگران انجام شده است و تلاش می‌شود با حضور میدانی نیروهای امدادی و استفاده از ظرفیت‌های هوشمند، حلقه‌های نظارتی بر عملکرد عوامل مستقر در سواحل تقویت شود.

وی افزود: این سامانه امکان نظارت دقیق‌تر بر استقرار نیروهای امدادی در نقاط تعیین‌شده را فراهم می‌کند تا خدمات امداد و نجات با سرعت و کیفیت بیشتری به مردم ارائه شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران با اشاره به ویژگی‌های دریای خزر گفت: دریا محیطی ناشناخته، خطرناک و دارای شرایطی پیچیده است و بستر آن نیز همواره قابل پیش‌بینی نیست؛ از این‌رو رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان اهمیت ویژه‌ای دارد.

فخاری تأکید کرد: نخستین و مهم‌ترین حلقه پیشگیری از حوادث، خود مردم هستند و خانواده‌ها باید نظارت مستمر بر فرزندان و همراهان خود داشته باشند و از شنا در مناطق غیرمجاز و بدون حضور ناجیان غریق خودداری کنند.

وی با اشاره به وقوع یک حادثه تلخ غرق‌شدگی خانوادگی در یک ماه گذشته گفت: متأسفانه شاهد یک مورد غرق‌شدگی دسته‌جمعی خانوادگی بودیم که نشان می‌دهد بی‌توجهی به هشدارها و رعایت نکردن اصول ایمنی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از شهروندان و مسافران خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی و استفاده از محدوده‌های مجاز شنا، نقش مؤثری در کاهش حوادث دریایی و حفظ جان خود و خانواده‌هایشان ایفا کنند.