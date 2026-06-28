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۲۱۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در سه ماه نخست امسال در خوزستان تخریب و بیش از ۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان رفع تصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فرمانده یگان حفاظت اراضی خوزستان با تأکید بر اینکه برخورد با متصرفین و متخلفین، از تکالیف اصلی وزارت جهاد کشاورزی است گفت: در سه ماهه نخست امسال ۲۱۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز تخریب و بیش از ۵ هکتار از اراضی کشاورزی استان رفع تصرف شد.
سید شریف شریفی افزود: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، نه تنها یک تخلف قانونی، بلکه یک تهدید راهبردی برای امنیت غذایی جامعه است. هر سازه غیرمجازی که در میان زمینهای حاصلخیز بنا میشود، به معنای از بین رفتن بخشی از ظرفیت تولید محصولات کشاورزی است.
او ادامه داد: در راستای صیانت از عرصههای کشاورزی و مقابله با تخلفات گسترده در حوزه اراضی عملیات گستردهای برای تخریب ساختوسازهای غیرقانونی و رفع تصرف اراضی کشاورزی انجام شد که این اقدامات در راستای اجرای احکام قطعی و دستورات قضایی بود.