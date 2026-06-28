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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل از تفاهم با سازمان نظام مهندسی اردبیل برای ارائه تخفیف در خدمات مهندسی به طرحهای گردشگری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جلیل جباری اظهار کرد: بر اساس این تفاهمنامه، طرحهای گردشگری در داخل محدوده شهرها از تخفیف ۴۰ درصدی و در خارج از محدوده شهرها از تخفیف ۶۰ درصدی در هزینه خدمات مهندسی بهرهمند خواهند شد.
او اضافه کرد: همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برای طرحهای گردشگری داخل روستاها که مجوز تاسیس از اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان را دارند ۵۰ درصد تخفیف در خدمات مهندسی ارائه میکند.
جباری با اشاره به اینکه هدف از انعقاد این تفاهمنامهها تلاش برای تسهیل شرایط سرمایهگذاری در حوزه گردشگری استان است، ادامه داد: در خصوص طرحهای مشترک کشاورزی و گردشگری نیز به تفکیک تاسیسات اجرایی و سازههای طرح، تخفیفات متناسب گردشگری و کشاورزی از سوی نظام مهندسی اعمال میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل یادآور شد: ۸۶ طرح گردشگری با سرمایهگذاری بالغ بر ۴۲ همت در نقاط مختلف استان اردبیل در حال اجراست و تلاش میشود در کمترین زمان ممکن به بهرهبرداری رسیده و در خدمت مردم، مسافران و گردشگران ورودی قرار گیرد.
استان اردبیل با برخورداری از جاذبههای گردشگری، طبیعی، تاریخی، مذهبی و اقتصادی گوناگون یکی از مقصدهای اصلی گردشگری ایران محسوب میشود و با بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت و ۱۲ شهرستان در جوار استانهای آذربایجان شرقی، زنجان و گیلان و هم مرز با جمهوری آذربایجان قرار دارد.