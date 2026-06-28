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شناسهدار کردن محصولات کشاورزی در اردبیل در راستای قانون هفتم پیشرفت آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی حسین احدی عالی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به الزام شناسهدار شدن محصولات کشاورزی، اظهار کرد: کشاورزان باید برای دریافت کد شناسه اقدام کنند.
وی با اشاره به اجرای آییننامه اجرایی بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از الزامی شدن خبر داد و خاطرنشان کرد: به منظور ساماندهی، شفافسازی و رهگیری محصولات کشاورزی در زنجیره تولید تا عرضه، تمامی بهرهبرداران و تولیدکنندگان محصولات مشمول موظف هستند نسبت به دریافت کد شناسه از سامانه «یکتا» به نشانی yekta.maj.ir اقدام کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: براساس این دستورالعمل، محصولات زراعی شامل گندم، جو، سیبزمینی، برنج، گوجهفرنگی، حبوبات و زعفران، همچنین تمامی محصولات گلخانهای و محصولات باغی شامل سیب، انگور و پسته مشمول این طرح هستند و خرید، عرضه و جابهجایی این محصولات بدون شناسه امکانپذیر نخواهد بود.
احدی عالی گفت: اجرای این طرح گامی مؤثر در هویتدار کردن محصولات، افزایش شفافیت در زنجیره تأمین، ارتقای کیفیت و سلامت محصولات غذایی، حفاظت از منابع پایه تولید و ایجاد بانک جامع اطلاعاتی بخش کشاورزی است.
وی از کشاورزان، باغداران و سایر بهرهبرداران خواست؛ با مراجعه به اتاقهای اصناف کشاورزی شهرستانها یا از طریق سامانه «یکتا» و درگاه ملی صدور مجوزها، نسبت به ثبت اطلاعات، تشکیل پرونده و دریافت شناسنامه واحد بهرهبرداری و مجوزهای مربوطه اقدام کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: بهرهمندی از تسهیلات بانکی، نهادههای یارانهای، حمایتهای مکانیزاسیون، تسهیلات آبیاری نوین، تأمین حاملهای انرژی و برخی معافیتهای بیمهای از جمله مزایای دریافت شناسنامه و پروانه کسب کشاورزی است.