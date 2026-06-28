به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل علی حسین احدی عالی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به الزام شناسه‌دار شدن محصولات کشاورزی، اظهار کرد: کشاورزان باید برای دریافت کد شناسه اقدام کنند.

وی با اشاره به اجرای آیین‌نامه اجرایی بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از الزامی شدن خبر داد و خاطرنشان کرد: به منظور ساماندهی، شفاف‌سازی و رهگیری محصولات کشاورزی در زنجیره تولید تا عرضه، تمامی بهره‌برداران و تولیدکنندگان محصولات مشمول موظف هستند نسبت به دریافت کد شناسه از سامانه «یکتا» به نشانی yekta.maj.ir اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: براساس این دستورالعمل، محصولات زراعی شامل گندم، جو، سیب‌زمینی، برنج، گوجه‌فرنگی، حبوبات و زعفران، همچنین تمامی محصولات گلخانه‌ای و محصولات باغی شامل سیب، انگور و پسته مشمول این طرح هستند و خرید، عرضه و جابه‌جایی این محصولات بدون شناسه امکان‌پذیر نخواهد بود.

احدی عالی گفت: اجرای این طرح گامی مؤثر در هویت‌دار کردن محصولات، افزایش شفافیت در زنجیره تأمین، ارتقای کیفیت و سلامت محصولات غذایی، حفاظت از منابع پایه تولید و ایجاد بانک جامع اطلاعاتی بخش کشاورزی است.

وی از کشاورزان، باغداران و سایر بهره‌برداران خواست؛ با مراجعه به اتاق‌های اصناف کشاورزی شهرستان‌ها یا از طریق سامانه «یکتا» و درگاه ملی صدور مجوزها، نسبت به ثبت اطلاعات، تشکیل پرونده و دریافت شناسنامه واحد بهره‌برداری و مجوز‌های مربوطه اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، نهاده‌های یارانه‌ای، حمایت‌های مکانیزاسیون، تسهیلات آبیاری نوین، تأمین حامل‌های انرژی و برخی معافیت‌های بیمه‌ای از جمله مزایای دریافت شناسنامه و پروانه کسب کشاورزی است.