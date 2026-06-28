برنامه «ایران ما» رادیو ایران، هفتم تیرماه، با حضور سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعضای اتاق بازرگانی ایران و معاون صادرات سازمان توسعه تجارت، نقش حیاتی صادرات غیرنفتی در توسعه اقتصادی و راهکار‌های رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «ایران ما» در تازه‌ترین قسمت خود، با نگاهی به ظرفیت‌های اقتصادی کشور، به موضوع «اقتصاد صادرات‌محور و نقش آن در توسعه ملی» می‌پردازد.

در این برنامه به تهیه‌کنندگی معصومه اسمعیل‌نژاد و اجرای دکتر محسن احمدی فرد، و با حضور سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعضای اتاق بازرگانی ایران و معاون صادرات سازمان توسعه تجارت، ابعاد گوناگون این مسیر اقتصادی را بررسی خواهند کرد.

در این گفت‌و‌گو، به پرسش‌های کلیدی از جمله «نقش صادرات در توسعه کشور، تولید و رشد منابع انسانی»، «شناسایی حوزه‌های دارای پتانسیل برای صادرات غیرنفتی» و «چالش‌های موجود بر سر راه صادرات و راهکار‌های عملیاتی برای عبور از آنها» پاسخ داده خواهد شد.

همچنین بخشهای متنوع به تهیه‌کنندگی نگار قربانی و گزارش‌های میدانی نوید دانشور، ابعاد تکمیلی این موضوع را برای شنوندگان ترسیم می‌کند.

«ایران ما» با هماهنگی فرزاد محمدی، هفتم تیرماه ساعت ۱۲:۴۰ از رادیو ایران پخش می‌شود.