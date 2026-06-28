نساجی مازندران در نخستین دیدار خود پس از قطعی شدن صعود به لیگ برتر با پیروزی ۳ بر صفر مقابل نفت و گاز گچساران جایگاه خود را در صدر جدول لیگ یک مستحکم‌تر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم فوتبال نساجی مازندران در نخستین دیدار خود پس از قطعی شدن صعود به لیگ برتر، با نتیجه ۳ بر صفر نفت و گاز گچساران را در خانه این تیم شکست داد و با ۶۶ امتیاز، صدرنشینی خود در لیگ دسته اول فوتبال کشور را تثبیت کرد.

شاگردان رضا عنایتی اگرچه در دیداری نسبتاً پایاپای به میدان رفتند، اما با بهره‌گیری از فرصت‌های گلزنی، برتری خود را به حریف تحمیل کردند و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آوردند.

نساجی در دقیقه ۱۵ توسط صادق آلبوصبیح به گل نخست رسید. این بازیکن پس از توپ‌گیری از مدافع حریف، با پیشروی و شوتی تماشایی از فاصله حدود ۳۵ متری، دروازه نفت و گاز گچساران را باز کرد.

سرخ‌پوشان مازندرانی در دقیقه ۳۵ اختلاف را به دو گل افزایش دادند. روی ارسال متین کریم‌زاده و در شلوغی محوطه جریمه، محمد سلطانی‌مهر با ضربه‌ای دقیق توپ را وارد دروازه میزبان کرد.

گل سوم نساجی نیز در دقیقه ۸۰ به ثمر رسید. پس از دفع ناقص مدافعان و دروازه‌بان نفت و گاز روی یک ضربه ایستگاهی، توپ به متین کریم‌زاده رسید و او با شوتی از پشت محوطه جریمه، سومین گل تیمش را به ثمر رساند.

در مقابل، تیم نفت و گاز گچساران نیز در طول مسابقه چندین موقعیت خطرناک روی دروازه نساجی ایجاد کرد، اما واکنش‌های مؤثر کوروش ملکی و بی‌دقتی مهاجمان میزبان مانع از باز شدن دروازه نماینده مازندران شد.

با این پیروزی، نساجی ۶۶ امتیازی شد و همچنان با حفظ فاصله امتیازی خود نسبت به تیم دوم جدول، به عنوان اصلی‌ترین مدعی کسب عنوان قهرمانی لیگ آزادگان شناخته می‌شود.