دادستان مرکز استان با هشدار نسبت به پیامد‌های برداشت‌های غیرمجاز آب، از برخورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه تعرض به منابع آبی خراسان جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دادستان مرکز استان برداشت‌های غیرمجاز آب را تهدیدی برای حقوق عامه دانست و گفت: دستگاه قضایی در برابر هرگونه تعرض به منابع آبی، با قاطعیت و بدون اغماض عمل خواهد کرد.



احمد قاسمی در دیدار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی افزود: محدودیت منابع آبی ایجاب می‌کند نظارت‌ها تقویت و با هرگونه برداشت خارج از چارچوب قانونی برخورد جدی شود، چراکه این اقدامات مستقیماً منافع عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.



وی با بیان اینکه برخورد‌های قضایی باید اثر بازدارنده داشته باشد، گفت: رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با انشعابات غیرمجاز و برداشت‌های غیرقانونی با اولویت و دقت ویژه انجام می‌شود تا زمینه تکرار تخلف از بین برود.

دادستان مرکز استان خراسان جنوبی افزود: در فرآیند رسیدگی، اعطای تسهیلاتی مانند تقسیط بدهی یا پذیرش اعسار، صرفاً در چارچوب ضوابط و با لحاظ آثار بازدارندگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قاسمی همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تأکید کرد و گفت: پیشگیری از وقوع تخلف، مستلزم اقدام به‌موقع و گزارش‌دهی دقیق از سوی دستگاه‌های مسئول است.

وی افزود: حفاظت از منابع آبی، یک مسئولیت عمومی است و برخورد قانونی با متخلفان، در راستای صیانت از منافع مردم و تضمین بهره‌مندی عادلانه از این منابع انجام می‌شود.