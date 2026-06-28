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رئیس حوزه قضایی شهرستان کوهبنان از کاهش محسوس میزان جرایم در سال ۱۴۰۴ خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، رئیس حوزه قضایی شهرستان کوهبنان از کاهش محسوس جرایم در سال ۱۴۰۴ و ثبت نرخ رسیدگی بیش از ۱۰۰ درصدی به پروندهها خبر داد.
صادق کاظمی اظهار کرد: بر اساس آمار، میزان جرایم ارتکابی در حوزه قضایی کوهبنان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته کاهش محسوسی داشته و همزمان نرخ رسیدگی به پروندهها از ۱۰۰ درصد فراتر رفته است.
وی این موفقیت را نتیجه تعامل و همافزایی میان دستگاه قضایی و ضابطان دانست و افزود: نیروی انتظامی، پلیسهای تخصصی و ضابطان عام و خاص، بازوان توانمند دستگاه قضایی در برقراری امنیت و اجرای عدالت هستند و این دستاوردها بدون همکاری مؤثر میان نهادهای مسئول محقق نمیشد.
رئیس حوزه قضایی کوهبنان رسیدگی به پروندههای مهم و مسن را از اولویتهای اصلی این حوزه در سال جاری عنوان کرد و بر تسریع در تعیین تکلیف پروندههای معوق، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی تأکید کرد.
کاظمی در پایان خواستار تداوم همکاری دستگاههای اجرایی در صیانت از حقوق عامه شد و از همراهی همه نهادهای همکار با دستگاه قضایی قدردانی کرد.