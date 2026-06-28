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مدیر ناحیه شهید بهشتی مرکز رسیدگی به امور مساجد، با تشریح جزئیات تمهیدات اندیشیده شده برای مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر رهبر شهید، از آمادگی کامل ۳۰۰ مسجد شرق تهران برای اسکان شرکت کنندگان در مراسم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجتالاسلام محسن کرمانی مدیر ناحیه شهید بهشتی (مناطق ۷، ۸ و ۴ شهرداری تهران) مرکز رسیدگی به امور مساجد، با اشاره به برنامهریزیها برای میزبانی شایسته از میهمانان و خانوادههای سوگوار مراسم بدرقه رهبر شهید، اظهار کرد: در راستای همافزایی هرچه بیشتر و پرهیز از موازیکاری، همۀ اقدامات مربوط به اسکان از طریق مرکز رسیدگی به امور مساجد راهبری میشود و نهادهایی همچون سپاه پاسداران و شهرداری تهران در قالب شبکهای هماهنگ در کنار مساجد حضور دارند و همۀ ۳۰۰ مسجد ناحیه شهید بهشتی، برای اسکان و خدمت رسانی به شرکت کنندگان در مراسم بدرقه رهبر شهید آمادهاند.
حجت الاسلام والمسلمین کرمانی تاکید کرد: مساجد از روز جمعه ۱۲ تیرماه آماده پذیرایی و اسکان زائران هستند و ظرفیت ۱۷۰۰ مسجد در تهران و ۷۰۰ مسجد در شهرستانهای تهران برای این امر مهیا شده است. وی افزود: در همین راستا، آشپزخانههای مساجد برای طبخ غذا با استفاده از مواد اولیهای که شهرداری تأمین میکند، در اختیار خادمان و گروههای جهادی قرار گرفته است.
مدیر ناحیه شهید بهشتی (مناطق ۷، ۸ و ۴ شهرداری تهران) مرکز رسیدگی به امور مساجد با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای مسیرهای تشییع گفت: ۱۲ مسیر مشابه راهپیماییهای یومالله ۲۲ بهمن برای مراسم تشییع در نظر گرفته شده است و مساجد واقع در شعاع یک کیلومتری این مسیرها شناسایی شدهاند تا ضمن پرهیز از ایجاد گرههای ترافیکی و ازدحام در خود مسیر، به عنوان پایگاههای فرهنگی و ایستگاههای پذیرایی (محدود به آب و اقلام ضروری) به زائران خدمترسانی کنند.
حجتالاسلام کرمانی تصریح کرد: جلسات توجیهی متعددی با ائمه جماعات و کارگزاران مساجد، بهویژه در مناطق ۷ و ۸ که در مسیر اصلی تشییع قرار دارند، برگزار شده است. در این بازه زمانی سه روزه (از ۱۳ تا ۱۵ تیر ماه)، مساجد علاوه بر اسکان، به عنوان قرارگاههای فرهنگی نیز فعالیت خواهند کرد.
وی دربارۀ مباحث ایمنی و امنیتی نیز اظهار کرد: همۀ مساجد ملزم به رعایت پروتکلهای ایمنی، از جمله تجهیز به کپسولهای آتشنشانی و برخورداری از بیمه مسئولیت هستند. همچنین تدابیر حفاظتی با همکاری مستقیم کمیتههای تخصصی امنیتی و انتظامی پیشبینی شده است تا امنیت زائران در اماکن اسکان به بهترین نحو تأمین شود.
حجتالاسلام کرمانی اضافه کرد: همۀ ظرفیتهای مردمی و بسیج مساجد ناحیه شهید بهشتی (مناطق ۷، ۸ و ۴ شهرداری تهران) و دیگر نواحی تهران برای تبدیل شدن به میزبانانی شایسته بسیج شدهاند و همۀ فعالیتها تا پایان مراسم تشییع در روز دوشنبه (۱۵ تیرماه) با قوت ادامه خواهد داشت.