رئیس‌جمهور به‌منظور زیارت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و دیدار و گفت‌و‌گو با مراجع عظام تقلید، وارد شهر مقدس قم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسعود پزشکیان در بدو ورود، با حضور بر مزار علمای مدفون در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و همچنین مزار شهدای گرانقدر، از جمله شهید علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، و شهید سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، با قرائت فاتحه به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.

رئیس‌جمهور در ادامه سفر خود به قم، با جمعی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.