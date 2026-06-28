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یک مقنی در محدوده حسن آباد یزد که در داخل چاه مشغول کار بود، بر اثر حادثه و سقوط در این چاه جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد اعلام کرد: در پی اعلام حادثه سقوط افراد در یک حلقه چاه واقع در محدوده حسنآباد به ستاد فرماندهی سازمان، بلافاصله دو دستگاه خودروی امداد و نجات از ایستگاه شماره ۵ به همراه ۶ نفر آتشنشان و مدیر عملیات به محل حادثه اعزام شدند.
آتشنشانان پس از حضور در محل، ضمن ایمنسازی محیط و انجام اقدامات تخصصی امداد و نجات، موفق شدند دو نفر مقنی گرفتار در چاه را خارج کنند.
بررسیهای اولیه نشان داد یکی از مقنیها که در داخل چاه مشغول کار بود، بر اثر حادثه جان خود را از دست داده است. همچنین مقنی دیگری که برای کمک به وی وارد چاه شده بود، دچار مصدومیت شد.
در پایان، پیکر فرد جانباخته و فرد مصدوم توسط نیروهای آتشنشانی از چاه خارج و برای انجام مراحل قانونی و درمانی به عوامل مربوطه تحویل داده شدند.
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد از شهروندان درخواست میکند هنگام فعالیت در فضاهای بسته و چاهها، ضمن رعایت کامل اصول ایمنی، از تجهیزات مناسب و حضور افراد متخصص استفاده کنند.