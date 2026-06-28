پخش زنده
امروز: -
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: تاکنون ۹۰ درصد کلاس اولیهای استان، در سامانه نام نویسی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حوریه حاجی زاده افزود: از ۳۰ هزار تن دانش آموز کلاس اولی در هرمزگان تاکنون ۲۳ هزار تن نام نویسی شدهاند.
وی گفت: از این شمار سیزده هزار و ۴۰۰ تن، حدود ۶۰ درصد نام نویسی خود را قطعی کردهاند.
حاجی زاده افزود: والدین برای قطعی کردن نام نویسی فرزندان خود باید به مدارس بصورت حضوری مراجعه کنند.
بیشتربخوانید: امتحانهای نهایی بدون تغییر برگزار میشود
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به احتمال تمدید نام نویسی کلاس اولیها گفت: نام نویسی کلاس اولیها از اول خرداد آغاز شده است و تا ۱۰ تیر ادامه دارد.