تیم فوتبال شهرداری نوشهر در هفته لیگ ۳۱ دسته اول فوتبال کشور با تساوی یک بر یک مقابل مس کرمان، امیدهای خود برای بقا در مسابقات را زنده نگه داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم فوتبال شهرداری نوشهر در دیداری خانگی از هفته سی و یکم لیگ دسته اول مقابل مس کرمان به تساوی یک بر یک دست یافت تا با کسب یک امتیاز، همچنان امید‌های خود برای بقا در لیگ دسته اول فوتبال کشور را حفظ کند.

این دیدار با سرعت و هیجان بالایی دنبال شد و هر دو تیم در طول مسابقه موقعیت‌های متعددی برای گلزنی ایجاد کردند، اما نیمه نخست با برتری شاگردان مس کرمان به پایان رسید.

میهمان در وقت‌های تلف‌شده نیمه نخست روی نفوذ هادی محمدی از جناح راست و ارسال او، توسط محمد حسینی به گل رسید. حسینی که در نیم‌فصل نخست پیراهن شهرداری نوشهر را بر تن داشت، این بار دروازه تیم سابق خود را باز کرد.

در نیمه دوم، شهرداری نوشهر برای جبران نتیجه فشار حملات خود را افزایش داد و سرانجام در دقیقه ۸۰، احسان جودکی با به ثمر رساندن گل تساوی، مانع شکست تیمش شد.

شهرداری نوشهر در ادامه نیز تلاش کرد به گل برتری برسد، اما فرصت‌های باقی‌مانده ثمری نداشت و مسابقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

این نتیجه اگرچه تغییری در جایگاه شهرداری نوشهر در جدول رده‌بندی ایجاد نکرد، اما یک امتیاز ارزشمند برای نماینده مازندران به همراه داشت و امید‌های این تیم برای بقا در لیگ دسته اول فوتبال کشور را زنده نگه داشت.

مربی شاهین نوشهر: تا آخرین بازی برای حفظ سهمیه می‌جنگیم

محمد مختاری، مربی تیم فوتبال شاهین نوشهر پس از دیدار اخیر تیمش با قدردانی از حمایت هواداران، گفت: از هوادارانی که بیش از ۱۰۰ دقیقه تیم را تشویق و حمایت کردند، عذرخواهی می‌کنم و امیدوارم بتوانیم پاسخ این محبت را در ادامه رقابت‌ها بدهیم.

وی با تأکید بر اینکه شاهین نوشهر همچنان شانس بقا در لیگ را دارد، افزود: سه مسابقه دیگر تا پایان فصل باقی مانده و تا آخرین روز برای حفظ سهمیه فوتبال این شهر خواهیم جنگید. اطمینان دارم تیم ما در لیگ باقی خواهد ماند.

مختاری در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد خط حمله و گل نزدن مهاجمان تیم نیز اظهار کرد: با احترام به کادر فنی گذشته، زمانی که مسئولیت تیم را بر عهده گرفتیم، بازیکنان از نظر روحی و انگیزشی شرایط مطلوبی نداشتند.

مربی شاهین نوشهر ادامه داد: در هفته‌های اخیر به صورت مستمر روی مسائل روحی و انگیزشی بازیکنان کار کرده‌ایم و همچنان اعتماد کامل به توانایی مهاجمان و سایر اعضای تیم داریم. امیدواریم این اعتماد در سه بازی پایانی فصل به نتایج مطلوب و حفظ سهمیه شاهین نوشهر منجر شود.