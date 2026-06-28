هفته سی و یکم لیگ آزادگان؛
شکست نفت و گاز گچساران برابر نساجی مازندران در لیگ آزادگان
تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در هفته سی و یکم لیگ دسته اول فوتبال کشور با نتیجه ۳ بر صفر برابر نساجی مازندران شکست خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، در هفته سیویکم لیگ آزادگان، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در ورزشگاه شهدای نفت میزبان نساجی بود که این دیدار با برتری ۳ بر صفر تیم میهمان به پایان رسید.
شاگردان «محمود فکری» در پنج دیدار اخیر خود موفق به کسب پیروزی نشدهاند و با سه شکست متوالی و دو تساوی، روزهای دشواری را پشت سر میگذارند.
نفت و گاز گچساران در این فصل با ۷ پیروزی، ۱۳ تساوی و ۱۱ شکست در جایگاه سیزدهم جدول ردهبندی قرار دارد.