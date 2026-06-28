هفته سی‌ و یکم لیگ آزادگان؛

شکست نفت و گاز گچساران برابر نساجی مازندران در لیگ آزادگان

تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در هفته سی‌ و یکم لیگ دسته اول فوتبال کشور با نتیجه ۳ بر صفر برابر نساجی مازندران شکست خورد.