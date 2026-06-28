رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر ضرورت تسریع در توسعه پایانه مرزی نوردوز، ارائه برنامه زمان‌بندی مشخص، رفع موانع اجرایی و تعیین تکلیف زیرساخت‌های لجستیکی و گمرکی، خواستار پیگیری مستمر و گزارش‌دهی منظم درباره روند پیشرفت این طرح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سید حمید پورمحمدی در نشست بررسی طرح‌های زیرساختی، لجستیکی و ارتباطی منطقه نوردوز و جلفا با تاکید بر اهمیت این مرز در توسعه مناسبات تجاری، ترانزیتی و اقتصادی کشور اظهار کرد: روند توسعه پایانه مرزی نوردوز باید با برنامه‌ریزی دقیق، زمان‌بندی روشن و پیگیری مستمر دنبال شود و هرگونه مانع اداری، اجرایی و فیزیکی که موجب کندی اجرای طرح‌ها می‌شود در اسرع وقت برطرف گردد.

وی افزود: برای طرح توسعه پایانه مرزی نوردوز باید برنامه زمان‌بندی مشخص، دقیق و قابل ارزیابی تهیه شود تا بر اساس آن بتوان روند اجرای کار را به صورت منظم رصد و مشکلات احتمالی را در زمان مناسب برطرف کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: گزارش پیشرفت این طرح باید هر ۲ هفته یکبار ارائه شود تا در صورت بروز هرگونه مشکل یا گره اجرایی، تصمیم‌های لازم برای رفع آن بدون اتلاف وقت اتخاذ شود.

پورمحمدی با اشاره به لزوم ساماندهی موضوعات مختلف مرتبط با این مرز تصریح کرد: مسائل مربوط به پایانه، پس‌کرانه، گمرک، مسیر‌های دسترسی و خدمات پشتیبان باید به‌ صورت تفکیک‌ شده، روشن و با تعیین مسئولیت هر بخش پیگیری شود تا در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا ابهامی وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه توسعه پایانه مرزی بدون ایجاد فضا‌های پشتیبان و زیرساخت‌های لجستیکی کافی، پاسخگوی نیاز‌های منطقه نخواهد بود اظهار داشت: تعیین تکلیف پس‌کرانه لجستیکی نوردوز از موضوعات مهم این مرز است و باید مسئولیت آن به‌صورت مشخص تعریف شود تا امکان پیگیری و اجرای موثر فراهم شود.

معاون رئیس‌جمهور بر ضرورت فراهم شدن بستر‌های لازم برای استقرار خدمات و تجهیزات گمرکی در پس‌کرانه‌ها تاکید کرد و گفت: هر جا که برای تسهیل تجارت، کنترل بهتر جریان کالا و کاهش فشار بر محدوده اصلی پایانه نیاز به ایجاد مستثنیات و تجهیزات گمرکی باشد، دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی لازم نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

وی با اشاره به موضوع تبادل اطلاعات گمرکی میان ایران و ارمنستان و ایجاد خط سبز اظهار کرد: تفاهمات اولیه در این زمینه انجام شده و اسناد مربوط نیز میان دو طرف رد و بدل شده است، اما لازم است این تفاهمات هرچه سریعتر به سازوکار اجرایی و عملیاتی تبدیل شود.

پورمحمدی ادامه داد: باید تیم‌های مرتبط از دو طرف این موضوع را با جدیت پیگیری کنند تا زمینه برای اجرایی شدن تبادل اطلاعات، تسهیل تشریفات گمرکی و روان‌سازی عبور و مرور در این مرز فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه مرز نوردوز از گذرگاه‌های مهم کشور در ارتباط با ارمنستان و بازار‌های منطقه‌ای است گفت: هر اقدامی که به کاهش زمان توقف، تسریع عبور کامیون‌ها، رفع مشکلات رانندگان و تسهیل کار تجار منجر شود باید در اولویت قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به لزوم رفع مسائل میدانی این مرز اظهار کرد: باید تمامی گره‌هایی که موجب کندی تردد، ایجاد صف و ازدحام یا نارضایتی کامیون‌داران و فعالان اقتصادی می‌شود، شناسایی و با همکاری دستگاه‌های مسئول برطرف شود.

پورمحمدی افزود: اگر در این مسیر مسئله‌ای وجود دارد که حل آن از اختیار مدیران محلی خارج است، باید به‌صورت شفاف و فوری مطرح شود تا امکان پشتیبانی و تصمیم‌گیری در سطح ملی فراهم باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اهمیت راهبردی مسیر جلفا-نوردوز و امتداد آن تا کلاله اظهار کرد: این محور از نظر توسعه صادرات، ارتقای ظرفیت حمل‌ونقل، تسهیل دسترسی و تقویت امنیت اقتصادی کشور، طرحی مهم و راهبردی است و باید با نگاه ملی دنبال شود.

وی گفت: دولت برای تامین منابع مالی این طرح آمادگی دارد، مشروط بر آنکه مجریان طرح، برنامه اجرایی روشن، اولویت‌بندی مشخص و تعهد لازم برای پیشبرد حداکثری طرح تا پایان سال ارائه کنند.

پورمحمدی با بیان اینکه مبنای حمایت مالی، پیشرفت واقعی کار خواهد بود افزود: هر میزان عملیات اجرایی که تا پایان سال انجام شود، اعتبار آن تامین و پرداخت خواهد شد و این آمادگی وجود دارد که از کار‌های انجام‌ شده به‌صورت کامل پشتیبانی مالی شود.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اهمیت راهبردی طرح کلاله-جلفا، این طرح را فراتر از یک طرح استانی و حتی ملی دانست.

سرمست با اشاره به پیگیری‌های مستمر مسئولان ملی در شرایط دشوار گذشته اظهار کرد: در بحبوحه جنگ تحمیلی، در جریان سفر مسئولان ملی به آذربایجان شرقی با وجود شرایط ناشی از جنگ از طرح های استان بازدید و درباره اولویت‌های مهم استان گفتگو شد.

وی افزود: یکی از مهمترین اولویت‌های مطرح‌شده در آن مقطع، طرح کلاله-جلفا بود که در همان شرایط سخت مورد بازدید قرار گرفت و دیگر طرح های استان نیز بررسی شد.

سرمست ادامه داد: مسیر کلاله تا نوردوز نیز از نظر کریدوری برای استان بسیار مهم است و می‌تواند به نوعی نقش جایگزین و بدیل برای برخی مسیر‌های منطقه‌ای داشته باشد؛ از این رو درخواست ما این است که طرح به صورت یکپارچه دیده شود.

وی با قدردانی از تلاش‌های قرارگاه مجری طرح گفت: انتظار می‌رود طرح در چند قطعه به طور همزمان تعریف و اجرا شود؛ به‌گونه‌ای که مسیر تا نوردوز یک قطعه محسوب شود و مسیر نوردوز تا کلاله نیز به موازات آن پیش برود و اجرای آن به مراحل بعدی موکول نشود.

وی با اشاره به موضوع تامین مالی این طرح اظهار کرد: با توجه به پیگیری‌های انجام شده، مشکلی از این نظر پیش‌بینی نمی‌شود و انتظار می‌رود طرح در اولویت قرار گیرد و هرچه سریعتر به سرانجام برسد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌ شده در مرز جلفا افزود: در ماه‌های گذشته، با پیگیری‌های صورت‌گرفته، زمان توقف کامیون‌ها در این مرز که پیش‌تر به ۱۵ تا ۱۶ روز می‌رسید، اکنون به حدود ۳ تا ۴ روز کاهش یافته و روند ساماندهی همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به تعامل مدیریت استان با منطقه آزاد ارس، فرمانداری و سایر دستگاه‌ها اظهار کرد:نگاه ما در این حوزه، نگاهی تعاملی و حاکمیتی است و تلاش خواهیم کرد مسائل با هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف پیش برده شود.

حبیب‌زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت برخی طرح های عمرانی و راه‌های ارتباطی منطقه اظهار کرد: برخی از این طرح ها قرار بود تا سال ۱۴۰۵ به اتمام برسند، اما به دلیل شرایط مختلف از جمله محدودیت‌های ناشی از جنگ و کمبود منابع، روند اجرای آنها با تاخیر مواجه شده است.

وی افزود:در زمینه ساماندهی و پیشبرد طرح ها، استاندار آذربایجان شرقی، فرماندار و مدیرکل گمرک پیگیری‌های مستمری داشته‌اند و هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

حبیب‌زاده با اشاره به محور ارتباطی مرند به سمت بازرگان گفت: در این مسیر حدود ۶۰ کیلومتر باقی مانده و طی سال‌های گذشته تصادفات متعددی در این محور رخ داده است.

وی ادامه داد: لازم است تکمیل این مسیر با جدیت در دستور کار قرار گیرد، زیرا سال‌هاست مردم منطقه منتظر اتمام آن هستند.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی همچنین به طرح آزادراه تبریز-بازرگان اشاره کرد و گفت: این آزادراه از طرح های مهم استان محسوب می‌شود و مورد تاکید رئیس‌جمهور و استاندار نیز قرار دارد روند پیشرفت طرح مطلوب است و پیش‌بینی می‌شود حدود ۹ کیلومتر از آن تا هفته دولت به بهره‌برداری برسد.

حبیب‌زاده با اشاره به محور مرند-جلفا گفت: در این محور تقریباً هر ماه چندین تصادف رخ می‌دهد و آمار تلفات نیز بالا است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تنها چهار کیلومتر از این مسیر باقی مانده است و تکمیل آن اهمیت زیادی دارد، زیرا منطقه آزاد ارس ظرفیت بالایی در جذب گردشگر دارد و بین سه تا چهار میلیون گردشگر به این منطقه سفر می‌کنند.

وی با قدردانی از همکاری مسئولان استان گفت:مشارکت منطقه آزاد ارس برای بهبود این مسیر قابل محسوس است و امیدواریم با قرار گرفتن این طرح در اولویت، هرچه سریعتر تکمیل شود.