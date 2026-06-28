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مدیرکل آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو با تشریح گستره وظایف این مجموعه در حوزه ایمنی غذا، بر نقش شبکه آزمایشگاهی کشور در پایش زنجیره تأمین، کنترل کیفیت فرآوردههای خوراکی و آشامیدنی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی انصاری دوگاهه با اشاره به اهمیت ایمنی غذا اظهار کرد: این حوزه یکی از موضوعات مهمی است که در شرایط کنونی در کنار موضوع امنیت غذایی مطرح میشود و وظیفه اصلی سازمان غذا و دارو در حوزه صیانت از سلامت مردم در این بخش نمود دارد.
وی افزود: فرآیندهای نظارتی باید بهگونهای طراحی و اجرا شوند که اطمینان لازم را در خصوص سلامت مواد و محصولات غذایی برای مردم فراهم کنند. در این مسیر، ارزیابی ایمنی محصولات بر اساس شاخصهای کیفی استاندارد و معیارهای ملی و بینالمللی انجام میشود.
انصاری دوگاهه با بیان اینکه نظارت باید از مرحله تأمین مواد اولیه تا تولید و ورود به چرخه مصرف ادامه یابد، گفت: در حوزه ایمنی غذا، هرگونه اختلال در هر بخش از زنجیره میتواند ایمنی محصول را تحت تأثیر قرار دهد، از این رو پایش مستمر این زنجیره ضروری است.
وی تأکید کرد: بخشی از مواد اولیه از حوزه کشاورزی و دامپروری وارد چرخه میشود و سازمان غذا و دارو ناگزیر به ورود در این حوزه و همچنین پایش محصولات در سطح عرضه است. این مسئولیتها نشاندهنده سنگینی مأموریتهای حوزه نظارت است و نیازمند همکاری همه دستگاههای مرتبط است.