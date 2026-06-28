به مناسبت «هفته صرفه‌جویی در مصرف آب»، چهارصد و پنجاه و سومین نمایشگاه حسین رحمتی، هنرمند و کیوریتور برجسته اردبیلی که رکورددار بیشترین تعداد برپایی نمایشگاه در جهان است، در محل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل این نمایشگاه که با همکاری و مشارکت شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل برگزار شده است، با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و اهمیت حفاظت از منابع آبی در میان شهروندان و کارکنان این مجموعه تدارک دیده شده است.

حسین رحمتی که با ثبت ۴۵۳ عنوان نمایشگاه در کارنامه هنری خود، همچنان عنوان رکورددار برپایی نمایشگاه در دنیا را در اختیار دارد، در این رویداد بار دیگر با زبانی هنری به دغدغه‌های زیست‌محیطی پرداخته است.

علاقه‌مندان جهت بازدید از این نمایشگاه می‌توانند به محل ساختمان شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل مراجعه نمایند.