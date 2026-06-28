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همزمان با ۹۰ سالگی مهدی ابوسعیدی برنامه «زیستبوم استان» با حضور در کنار این چهره باسابقه، به مرور خاطرات و روایت سالها فعالیت او در عرصه گویندگی و رسانه پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،برنامه «زیستبوم استان» در تازهترین قسمت خود به سراغ مهدی ابوسعیدی، گوینده پیشکسوت رادیو رفت و همزمان با ۹۰ سالگی این چهره ماندگار رسانه، بخشی از خاطرات و تجربههای ارزشمند او را به تصویر کشید.
در این برنامه، ابوسعیدی از سالهای حضور خود در رادیو، فراز و نشیبهای فعالیت حرفهای و خاطرات ماندگار دوران گویندگی سخن گفت و بر نقش رادیو در حفظ ارتباط صمیمانه با مخاطبان تأکید کرد.
این برنامه با هدف پاسداشت پیشکسوتان رسانه و ثبت روایتهای شفاهی آنان، تلاش دارد میراث فرهنگی و رسانهای استان را به نسلهای جوان معرفی کند.