به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چادگان گفت: این شهرستان هم اکنون با ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار سطح زیر کشت، رتبه نخست استان اصفهان در بادام‌کاری دیم را کسب کرده است.

حسین اظهری افزود: میانگین برداشت محصول نیز حدود ۶۰۰ کیلوگرم در هر هکتار است و پیش بینی می‌شود بیش از ۱۰ تُن بادام برداشت شود.

بادام دیم چادگان به دلیل کیفیت مطلوب و سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه، از محصولات شاخص باغی شهرستان به شمار می‌رود و توسعه آن علاوه بر حفاظت از منابع طبیعی، زمینه اشتغال و درآمد پایدار برای بهره‌برداران را فراهم کرده است.