سازمان هواشناسی امروز (یکشنبه) برای ۷ استان واقع در نوار شمالی کشور، رگبار باران، رعد و برق و کاهش نسبی دما پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، امروز یکشنبه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات گلستان و خراسان شمالی، ابرناکی، رگبار و رعدوبرق، وزش باد و کاهش دما پیش‌بینی می‌شود. در استان‌های تهران و سمنان نیز شاهد افزایش وزش باد خواهیم بود.

روز دوشنبه بارش‌ها به صورت پراکنده در مازندران، شرق گیلان و خراسان شمالی ادامه می‌یابد. در این روز، وزش باد در شمال‌شرق و شرق کشور به‌ویژه در منطقه زابل افزایش یافته که منجر به خیزش گردوخاک خواهد شد.

با گذر موج تراز میانی جو از روز سه‌شنبه، ناپایداری‌ها در نوار شمالی تشدید شده و علاوه بر گیلان، مازندران و گلستان، استان‌های البرز، تهران، سمنان، شمال و غرب خراسان رضوی نیز با افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید مواجه می‌شوند.

روز چهارشنبه دامنه بارش‌ها گسترده‌تر شده و علاوه بر مناطق شمالی، استان‌های مرکزی، قم، شمال اصفهان و خراسان جنوبی را نیز دربر می‌گیرد. در این روز کاهش نسبی دما و خیزش گردوخاک در مناطق مرکزی و شرق کشور دور از انتظار نیست. روز پنجشنبه نیز وزش باد و گردوخاک در نوار شرقی پدیده غالب خواهد بود.

از امروز تا روز سه شنبه، در ساعات بعدازظهر، ارتفاعات شرق هرمزگان و جنوب شرق کرمان شاهد افزایش ابر و رگبار پراکنده خواهند بود. این وضعیت در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به جنوب سیستان و بلوچستان نیز گسترش می‌یابد.

سازمان هواشناسی اعلام کرد دریای خزر طی امروز و فردا (یکشنبه و دوشنبه) مواج است. همچنین خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان از روز دوشنبه تا چهارشنبه متلاطم و مواج پیش‌بینی می‌شوند.