سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از پرداخت ۸۰۰ فقره تسهیلات پرواربندی به دامداران خبر داد و گفت: استان با ثبت بیش از ۲۱۲ میلیون قطعه جوجه‌ریزی، رکورددار تولید مرغ کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از پرداخت ۸۰۰ فقره تسهیلات پرواربندی به دامداران استان خبر داد و گفت: مازندران در سال گذشته با جوجه‌ریزی بیش از ۲۱۲ میلیون قطعه، رکورد جدیدی در کشور به ثبت رساند و جایگاه خود را به عنوان استان پیشتاز در تولید مرغ تثبیت کرد.

اسدالله تیموری‌یانسری با بیان اینکه صنعت طیور نقش راهبردی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد، افزود: مازندران در ماه آذر سال گذشته نیز با ثبت جوجه‌ریزی بیش از ۲۱ میلیون و ۷۹۸ هزار قطعه، بالاترین میزان جوجه‌ریزی ماهانه کشور را به خود اختصاص داد.

وی با اشاره به نقش استان در تأمین بازار مصرف گفت: صنعت طیور مازندران در شرایط اقتصادی سال ۱۴۰۴ علاوه بر تأمین مرغ مورد نیاز استان با قیمت مناسب، بخش قابل توجهی از نیاز بازار تهران و استان‌های همجوار را نیز تأمین کرد و فعالان این بخش همانند سربازان خط‌شکن، مسئولیت خود را در حفظ امنیت غذایی کشور به خوبی انجام دادند.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اقدامات حمایتی دولت در بخش دام و طیور خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۸۰۰ فقره تسهیلات پرواربندی به دامداران استان پرداخت شده و بیش از ۱۵۰ هزار تن نهاده دامی نیز با حمایت شرکت پشتیبانی امور دام میان تولیدکنندگان توزیع شده است.

تیموری‌یانسری افزود: با اجرای سامانه «نوپوی» بانک کشاورزی، بیش از ۲۳ همت سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان بخش دام و طیور قرار گرفته تا توان خرید نهاده‌ها و استمرار تولید در شرایط مختلف اقتصادی حفظ شود.

وی در تشریح آخرین آمار توزیع مرغ استان بر اساس گزارش انجمن کشتارگاه‌های مازندران در دوم تیرماه ۱۴۰۵ گفت: ۱۷۸ هزار و ۷۳۲ کیلوگرم مرغ به میادین تهران، ۵۴ هزار و ۹۱۸ کیلوگرم به فروشگاه‌های پایتخت ارسال شد که در مجموع ۲۳۳ هزار و ۶۵۰ کیلوگرم مرغ آماده طبخ در تهران توزیع شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: در همین مدت، ۵۸۶ هزار و ۶۹۴ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ، با احتساب قطعه‌بندی و محصولات کاله، در سطح استان مازندران توزیع شد و همچنین ۵۷ هزار و ۲۷۴ کیلوگرم گوشت مرغ نیز به سایر استان‌های کشور ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این میزان، بخشی از مرغ آماده طبخ از طریق استان‌های گلستان، گیلان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز در بازار مازندران عرضه می‌شود تا نیاز مصرف‌کنندگان به طور کامل تأمین شود.