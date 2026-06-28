به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری در طول روز همراه با وزرش باد برروی دریا و بعدازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان به ویژه شهرستان بشاگرد رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی این مناطق خودداری شود.

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وی گفت: دریا کمی مواج است و توصیه می‌شود رفت و آمد شناور‌های سبک و صیادی با احتیاط صورت پذیرد.

به لحاظ دمایی با ماندگاری رطوبت نسبی هوا دمای استان تغییر چندانی ندارد.