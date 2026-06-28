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استاندار قم گفت: برای تحقق نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی استان، تأمین منابع مالی از محل مولدسازی تا سقف سه هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در نشست مشترک با رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، بر پیگیری مستمر نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی تأکید کرد.
اکبر بهنامجو گفت: یکی از برنامههای استان برای تحقق حداکثری این نهضت، تأمین منابع مالی از محل مولدسازی تا سقف سه همت است تا روند توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی با شتاب بیشتری دنبال شود.
در این نشست همچنین روند تأمین اعتبارات، اجرای طرحهای مدرسهسازی و پیشرفت برنامههای توسعه فضاهای آموزشی استان با حضور مسئولان استانی و کشوری بررسی و بر تداوم همکاری برای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت تأکید شد.
بر اساس تفاهمنامه منعقدشده، ساخت ۲۷۰ مدرسه ۱۲ کلاسه در استان قم طی برنامه هفتم پیشرفت کشور با استفاده از منابع ملی، استانی، خیرین، نهضت ملی مسکن و سایر ظرفیتهای اعتباری در دستور کار قرار دارد.