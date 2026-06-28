شرکت کنندگان در اجتماع پرشور و باشکوه صد و نوزدهمین شب بر حمایت قاطع از نیرو‌های مسلح و اقتدار ایران اسلامی در تنگه هرمز، تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم مومن و ولایتمدار استان، همچون شب‌های دیگر، در قرار شبانه، در حالی که پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران را بر دست داشتند، با آرمان‌های امامین انقلاب و مقام معظم رهبری تجدید پیمان کردند.



مردم در صد و نوزدهمین شب ایستادگی و مقاومت نشان دادند که کشتی نجات حسین (ع) را برگزیده‌اند و آنان همچنان بر وحدت به عنوان رمز پیروزی و مقاومت در برابر زیاده خواهی دشمن آمریکایی – صهیونیستی تاکید کردند.