پیکر سیمین دخت وحیدی، شاعر نامدار انقلاب، ساعت ۹ صبح فردا از حوزه هنری تشییع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم تشییع سیمین دخت وحیدی، که سال‌های زیادی در حوزه‌های هنری، آموزش و پرورش و تربیت معلم خدمت کرد، دوشنبه هشتم تیر، ساعت ۹ صبح از حوزه هنری برگزار خواهد شد.

محتوای نوشته‌های سیمین دخت وحیدی پیش از انقلاب اسلامی با رویکردی سیاسی و پس از انقلاب با محوریت انقلاب، حضرت امام و رزمندگان بود. اشعارش با رنگ و بوی عرفان اسلامی درآمیخته بود.

‌وی عضو رسمی حوزه‌ هنری انقلاب اسلامی و سردبیر ماهنامه «کوثر» بود و سرپرستی انجمن ماهانه شعر بانوان را نیز بر عهده داشت.‌ همچنین در دوران دفاع مقدس، با حضور در خطوط مقدم جبهه و شهرهای جنگ‌زده، با شعرخوانی در کنار رزمندگان آنها را همراهی می‌کرد.

مجموعه‌های «هور»، «یک آسمان شقایق» و «حس می‌کنم زندگی را» از آثار اوست.

سیمین‌دخت وحیدی دیروز در ۹۶ سالگی درگذشت.