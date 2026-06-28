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به گفته معاون حملونقل و امور زیربنایی شهرداری کرمان پُل شهدای اقتدار تا مردادماه امسال افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمدرضا یحییزاده گفت: دلیل تاخیر در اجرای این طرح چالشهایی از جمله وجود معارض تاسیسات شهری است و همین شرایط، یکی از عوامل تاخیر در طرح است.
وی افزود: مسائلی مانند اعتراضات و اغتشاشات دیماه و جنگ رمضان نیز بر پیشرفت طرح تاثیر گذاشت به ویژه اینکه محل ساخت این تقاطع غیرهمسطح در نزدیکی یک مقر نظامی است و هر لحظه امکان حمله به آن و آسیب به نیروها و پرسنل فعال در پروژه وجود داشت. به همین دلیل، در اسفندماه به دلیل جنگ تحمیلی تقریبا پروژه تعطیل بود.
معاون حملونقل و امور زیربنایی شهرداری کرمان بیان کرد: پیمانکار قول داده که همه تلاش خود را خواهد کرد تا تاخیرهای ۲، سه ماهه را جبران کند و تا اوایل تیرماه سال جاری طرح را تحویل دهد.
ساخت پُل شهدای اقتدار واقع در سهراهی سیلوی شهر کرمان که قرار بود نوروز امسال به بهرهبرداری برسد هنوز به اتمام نرسیده است.