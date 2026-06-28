استاندار همدان با گرامیداشت یاد شهدا به ویژه رهبر شهیدمان، بر حضور پرشور و همه جانبه مردم و مسئولان برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست هماهنگی ستاد مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب با تاکید بر تامین آب آشامیدنی، امنیت و ایمنی برنامه‌ها و مراسم تشییع و نظارت جدی بر پذیرایی ها، گفت: با توجه به گرمای هوا بهتر است، کودکان، کهنسالان و بیماران در مراسم خارج از استان شرکت نکنند.

رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در استان همدان، با اشاره به اینکه مراسم اصلی همدان و مراکز شهرستان‌های استان، پنج شنبه ۱۸ تیر همزمان با تشییع پیکر پاک رهبر شهیدمان در مشهد مقدس برگزار می‌شود، تهیه راهنمای برنامه‌های مراسم، بازگشت سریع زائران، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و امکانات هلال احمر، ساماندهی ورودی و خروجی‌های همدان، مجتمع‌های بین راهی و تقویت موکب‌های نهاوند و ملایر با توجه به عبور زائران عراقی از این شهرستان‌ها را خواستار شد.

سخنگوی ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان هم از نام نویسی ۴ هزار و ۵۰۰ نفر برای اعزام از استان همدان برای شرکت در مراسم تشییع در تهران با همکاری بسیج مساجد و محلات و عتبات عالیات خبر داد.

سردار زارع کمالی، اعزام زائران استان به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، برگزاری مراسم مختلف در ۱۰ شهرستان استان و پذیرایی از زائران عراقی و استان‌های همسایه را مهمترین برنامه‌های ستاد برگزاری مراسم تشییع در استان همدان برشمرد.

کمیته‌های ۱۳ گانه ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در استان هم گزارشی از برنامه‌ها و آمادگی خود را برای برگزاری باشکوه این مراسم ارائه دادند.

در این نشست اعلام شد، ۱۸۰ موکب، در این ایام در استان برپا می‌شود که از این شمار ۳۲ موکب ظرفیت اسکان و پذیرایی را هم دارند.