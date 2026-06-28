به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت‌الاسلام محمدناصر حیدری گفت: در جلسه علنی شامگاه شنبه شورای اسلامی شهر یزد، اعضای شورا با رأی اکثریت، نامگذاری ورودی شهر یزد از مسیر پارک کوهستان و پل شهید تقوی با عنوان «یزد؛ حسینیه ایران» را به تصویب رساندند.

وی افزود: این نامگذاری با هدف پاسداشت فرهنگ عاشورایی، تکریم پیرغلامان امام حسین (علیه‌السلام) و تثبیت هویت مذهبی و فرهنگی دارالعباده یزد، با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر به تصویب رسید و بیانگر جایگاه رفیع یزد به عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های ترویج فرهنگ عاشورا، برگزاری آیین‌های حسینی و حفظ سنت‌های دینی و مذهبی در کشور است.

عضو شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر اینکه هویت فرهنگی و مذهبی یزد همواره با نام و یاد سیدالشهدا (ع) گره خورده است، تصریح کرد: انتخاب عنوان «یزد؛ حسینیه ایران» برای یکی از مهم‌ترین ورودی‌های شهر، علاوه بر ایجاد یک نماد ماندگار شهری، یادآور ارادت دیرینه مردم دارالعباده به حضرت امام حسین (ع) و فرهنگ ایثار، شهادت و خدمت خواهد بود.

حیدری خاطرنشان ساخت: شورای اسلامی شهر یزد در کنار توسعه عمرانی و خدماتی، توجه به هویت تاریخی، فرهنگی و مذهبی شهر را از اولویت‌های خود می‌داند و نامگذاری اماکن و فضا‌های شهری با عناوین ارزشمند، اقدامی در راستای حفظ و تقویت این هویت اصیل است.

وی ابراز امیدواری کرد این اقدام فرهنگی، ضمن ماندگار کردن یاد پیرغلامان حسینی، بیش از پیش جایگاه یزد را به عنوان «حسینیه ایران» در اذهان زائران، مسافران و شهروندان تثبیت کند.