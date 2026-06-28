پخش زنده
امروز: -
آیین نمادین و سنتی خاکسپاری شهدای دشت کربلا در شهر حنا سمیرم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار سمیرم گفت: این آیین چندین سال است در سومین روز شهادت امام حسین و یارانش در ۱۲ محرم برگزار میشود.
فرماندار گفت در این آیین مذهبی ۱۵ هیئت مذهبی شهر حنا با نوحه خوانی و عزاداری از نقاط مختلف شهر به سمت تکیه گاه این شهر حرکت و عزاداری میکنند و گروه قوم بنی اسد به صورت تعزیه خوانی پیکر شهدای دشت کربلا را شناسایی و به خاک میسپارند.
محمود مسلم زاده افزود: در این مراسم علاوه بر مردم شهر حناا ز شهرها و روستاهای اطراف به حنا میآیند و در این آیین شرکت میکنند.
وی گفت: با توجه به قدمت بیش از ۷۰ ساله، این آیین با شماره ۳۲۸۷ در فهرست آثار غیر ملموس کشور ثبت شده است.