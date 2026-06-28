پخش زنده
امروز: -
مراسم سالگرد شهادت سردار رشید جبهههای دوران دفاع مقدس شهید مهدی خوشسیرت با حضور استاندار و مسئولان استانی و شهرستانی در آستانهاشرفیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس استاندار گیلان، در مراسم سالگرد شهادت سردار رشید جبهههای دوران دفاع مقدس سردار شهید مهدی خوشسیرت که همزمان با سالروز شهادت امام زین العابدین (ع) در گلزار شهدای شهرستان آستانه اشرفیه برگزار شد، با تأکید بر حفظ آثار معنوی شهدا، ابراز امیدواری کرد منزل مبارک شهید خوشسیرت به عنوان مکانی برای ثبت آثار معنوی شناخته شود.
وی بر وظیفه نسل امروز در قبال شهدای منطقه تأکید کرد و گفت: ما با ۸ هزار شهید گیلانی روبهرو هستیم و وظیفه داریم با دقت و امانتداری، روایت درست و اصیل از افتخارآفرینیهای آنان را ضبط کنیم تا این میراث به نسلهای آینده منتقل شود.
حجتالاسلام مدنی استاد حوزه و دانشگاه نیز در این مراسم، با توصیف شهید خوشسیرت به عنوان «معلم اخلاق»، وی را الگویی دانست که تمامی ابعاد زندگیاش، از گفتار و عمل تا نشست و برخاست، برای یارانش درس بود.
وی ویژگیهای بارز این شهید را در عبادتهای خالصانه، شبزندهداریهای طولانی، اشکهای شبانه و کلمات حکیمانه و عارفانه دانست.
استاد حوزه و دانشگاه با استفاده از تعبیر «آه و آهن»، شهید خوشسیرت را مصداق جمع میان «آه» (عبادت و معنویت) و «آهن» (صلابت و مسئولیت اجتماعی) دانست که در تراز مطلوب الهی قرار دارد.
هادی حقشناس استاندار گیلان همچنین با حضور در مزار سردار شهید مهدی خوش سیرت و شهید دانشمند هستهای محمدرضا صدیقی صابر و اعضای خانوادهاش به مقام شامخ شهدای آرمیده در این مزار ادای احترام کرد.
همچنین با حضور استاندار و فرمانده سپاه قدس گیلان از مستند شهید مهدی خوش سیرت رونمایی شد.
شهید مهدی خوشسیرت، فرمانده تیپ و معاون لشکر ۱۶ قدس گیلان بود که در ۱۶ عملیات افتخارآفرین و غرورآمیز دوران دفاع مقدس شامل «طریق القدس، فتح المبین، بیت المقدس، فتح خرمشهر، رمضان، مسلم ابن عقیل، محرم، والفجر ۴، والفجر ۶، هورالعظیم، قدس، بدر، والفجر ۸، کربلای ۲، کربلای ۵ و نصر ۴» حضوری محوری داشت و اعتقاد راسخش به اسلام، امام و انقلاب و شاگردی این مکتب انسانساز هدفی را برایش ترسیم کرده بود که برای رسیدن به آن سر از پا نمیشناخت.
سردار عارف شهید مهدی خوشسیرت پس از ۱۳ بار جانبازی در عملیاتهای مختلف، سرانجام پس از سالها حضور مستمر و مداوم در جبهههای جنگ و رزم بی امان و مجاهدت در دو جبهه جهاد اصغر و جهاد اکبر، در عملیات نصر ۴، فتح ماووت عراق در ششم تیر ۱۳۶۶ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.