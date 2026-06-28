حسینیه اعظم برغان بار دیگر در ایام ماه محرم میزبان دلدادگان اهل‌بیت (ع) شد تا آیین کهن تعزیه‌خوانی، به عنوان یکی از ارزشمندترین میراث فرهنگی و مذهبی استان البرز، با حضور پرشور مردم از نقاط مختلف استان برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، همزمان با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) آیین باشکوه تعزیه‌خوانی در حسینیه اعظم برغان با حضور گسترده عاشقان اهل‌بیت (ع) و عزادارانی از سراسر استان البرز برگزار شد.

این آیین مذهبی که هر ساله با شور و شکوه خاصی در روستای تاریخی برغان برگزار می‌شود، با بازآفرینی صحنه‌های حماسی واقعه کربلا، مفاهیم بلند ایثار، آزادگی، وفاداری و مبارزه با ظلم را برای نسل امروز بازگو می‌کند و پیوندی ماندگار میان تاریخ عاشورا و فرهنگ دینی مردم این منطقه برقرار می‌سازد.

حسینیه اعظم برغان با بیش از ۵۰۰ سال قدمت، یکی از بنا‌های تاریخی و مذهبی ارزشمند استان البرز است که در دو طبقه ساخته شده و بخش فوقانی آن به بانوان و بخش پایینی به آقایان اختصاص دارد. این بنای تاریخی نیز به ثبت ملی رسیده و همواره یکی از مهم‌ترین مراکز برگزاری آیین‌های مذهبی منطقه به شمار می‌رود.

تعزیه برغان نیز به دلیل پیشینه تاریخی، اصالت آیینی و ارزش‌های فرهنگی، در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و امروز به عنوان یکی از شاخص‌ترین میراث فرهنگی-مذهبی استان البرز شناخته می‌شود.