تعزیه برغان؛ میراث ماندگار عاشورا در حسینیهای با قدمت ۵۰۰ سال
حسینیه اعظم برغان بار دیگر در ایام ماه محرم میزبان دلدادگان اهلبیت (ع) شد تا آیین کهن تعزیهخوانی، به عنوان یکی از ارزشمندترین میراث فرهنگی و مذهبی استان البرز، با حضور پرشور مردم از نقاط مختلف استان برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز
، همزمان با ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) آیین باشکوه تعزیهخوانی در حسینیه اعظم برغان با حضور گسترده عاشقان اهلبیت (ع) و عزادارانی از سراسر استان البرز برگزار شد.
این آیین مذهبی که هر ساله با شور و شکوه خاصی در روستای تاریخی برغان برگزار میشود، با بازآفرینی صحنههای حماسی واقعه کربلا، مفاهیم بلند ایثار، آزادگی، وفاداری و مبارزه با ظلم را برای نسل امروز بازگو میکند و پیوندی ماندگار میان تاریخ عاشورا و فرهنگ دینی مردم این منطقه برقرار میسازد.
حسینیه اعظم برغان با بیش از ۵۰۰ سال قدمت، یکی از بناهای تاریخی و مذهبی ارزشمند استان البرز است که در دو طبقه ساخته شده و بخش فوقانی آن به بانوان و بخش پایینی به آقایان اختصاص دارد. این بنای تاریخی نیز به ثبت ملی رسیده و همواره یکی از مهمترین مراکز برگزاری آیینهای مذهبی منطقه به شمار میرود.
تعزیه برغان نیز به دلیل پیشینه تاریخی، اصالت آیینی و ارزشهای فرهنگی، در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و امروز به عنوان یکی از شاخصترین میراث فرهنگی-مذهبی استان البرز شناخته میشود.
در برغان، این آیین کهن نسل به نسل منتقل شده و مردم این دیار با حفظ سنت تعزیهخوانی، حماسه عاشورا را از دل تاریخ به آینده پیوند زدهاند؛ میراثی ماندگار که همچنان پیام ایثار و حقیقتطلبی را زنده نگه داشته است.