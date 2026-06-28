به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اسماعیل فولادی معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران از اجرای طرحهای توسعه روشنایی در محور‌های مواصلاتی استان طی سه‌ماهه امسال خبر داد و گفت: با هدف ارتقای ایمنی تردد، کاهش سوانح رانندگی و افزایش دید رانندگان در ساعات شب، ۱۰ کیلومتر روشنایی طولی و ۱۶ مورد روشنایی نقطه‌ای در راه‌های استان احداث و به بهره‌برداری رسیده است.

او با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های ایمنی از مهم‌ترین اولویت‌های راهداری مازندران است، افزود: اجرای سیستم‌های روشنایی در محور‌های پرتردد، تقاطع‌ها، ورودی و خروجی شهرها، نقاط حادثه‌خیز و سایر مقاطع حساس نقش مؤثری در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای دارد.

فولادی گفت: اجرای این پروژه‌ها بر اساس نیازسنجی‌های فنی، بازدید‌های میدانی و اولویت‌بندی محور‌های مواصلاتی استان انجام شده و روند توسعه روشنایی در سایر محور‌های نیازمند نیز ادامه خواهد داشت.

معاون راهداری استان افزود: تأمین روشنایی مناسب در راه‌ها، علاوه بر افزایش ایمنی تردد در شب، موجب بهبود کیفیت سفر، کاهش خستگی رانندگان و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای می‌شود.

او در پایان گفت: این اداره کل در کنار اجرای طرخهای روشنایی، برنامه‌های متعددی در حوزه ایمن‌سازی راه‌ها از جمله اصلاح نقاط حادثه‌خیز، نصب و به‌روزرسانی علائم و تجهیزات ترافیکی، خط‌کشی و بهسازی محور‌های ارتباطی را به‌صورت مستمر در دستور کار دارد تا زمینه ترددی ایمن، روان و مطمئن برای هموطنان فراهم شود.