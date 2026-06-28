استاندار خراسان رضوی:
برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با محوریت مردم
استاندار خراسان رضوی گفت: برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهیدمان با محوریت مردم انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،غلامحسین مظفری دیشب در نشست با فعالان «خانه احزاب» خراسان رضوی افزود : مشارکت، پای کار بودن و حضور همه جانبه مردم درکنار سازمانها و نهادهای دولتی به برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم عظیم و بی سابقه کمک خواهد کرد.
وی افزود: مراسم تشییع، وداع و تدفین پیکر مطهر قائد شهید امت از روزهای نخست سال جدید در دستور کار بوده و حساسیتها و خط قرمزهایی از سوی بیت رهبر انقلاب برای برگزاری این مراسم تبیین و برنامه ریزی شده است و در این خصوص جلسات و نشستهای متعددی در استان و نیز تهران با شورای تامین و سایر نهادهای مرتبط برگزار شده است.
مظفری ادامه داد: همه استانهای کشور نیز در برگزاری این مراسم به ما کمک میکنند و امکانات قابل انتقال به مشهد منتقل میشود.
وی ادامه داد: ۲۳۰ هزار ظرفیت رسمی هتلها و اقامتگاهها از جمله مدارس و ورزشگاهها و سالنهای ورزشی برای اسکان یک و نیم میلیون نفر در ایام برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب پذیرای زائران است.
استاندار خراسان رضوی گفت: همچنین ۲۰ فیلم سه دقیقهای در خصوص نکات مهم و هشدارهای پزشکان در خصوص پیشگیری از بروز حوادث و حفظ سلامت مردم در این مراسم تهیه شده است.
برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت در تهران، قم، نجف و مشهد
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان این که تشییع پیکر مطهر رهبر شهیدمان یکی از رویدادهای مهم برای مشهد، ایران و شیعه به شمار میرود گفت: طبق برنامه ریزیهای انجام شده مراسم تشییع، وداع و تدفین پیکر قائد شهید امت از شنبه هفته آینده از تهران آغاز خواهد شد.
محمدعلی نبیپور افزود: این مراسم سه روز در تهران و پس از آن در قم و سپس در نجف برگزار میشود و در نهایت مراسم وداع و تدفین روز پنجشنبه ۱۸ تیرماه در مشهد برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: نشستهای متعدد نیروهای مردمی و فعالان مذهبی و گروههای مرجع با استانداری تشکیل شده است و سپاه پاسداران مسئول برگزاری این مراسم است و در استانها فرمانداران عهده دار این مسئولیتند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی با بیان این که حضور مردمی در این مراسم میلیونی خواهد بود عنوان کرد: مشهد مقدس تجربه خوبی در تشییع پیکر شهید رئیسی و شهید سلیمانی دارد و از این تجربه در برگزاری مراسم عظیم تشییع پیکر قائد شهید امت که در تاریخ بی سابقه خواهد بود، بهره خواهیم برد.