معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: کشاورزان با هدف جلوگیری از تنش آبی در شبکه آبیاری و پایاب سد سبلان مشگین‌شهر، الگوی کشت را رعایت و به کشت محصولات کم آب‌بر اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل حمید فضایلی اظهار کرد: حجم ذخیره سد سبلان مشگین شهر به ۴۲ میلیون مترمکعب رسیده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل سه درصد افزایش یافته است.

فضایلی ادامه داد: عملیات اجرایی پایاب سد سبلان در ۲ ناحیه عمرانی شمالی و جنوبی با هدف زیر پوشش قرار دادن اراضی کشاورزی منطقه رضی و مشگین شهر در سال‌های اخیر در دستور کار قرار گرفته و ناحیه عمرانی جنوبی ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار و ناحیه شمالی ۲ هزار هکتار از اراضی را به شبکه آبیاری مدرن مجهز می‌کند.

وی افزود: با تکمیل این شبکه، اراضی منطقه رضی و مشگین شهر به میزان ۱۵ هزار هکتار زیر پوشش آب می‌رود و این طرح به جهش تولید و اشتغال، تنوع محصولات و تغییر الگوی کشت منجر خواهد شد.