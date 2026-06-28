پنج هزار جهادگر در قالب تیم‌های امدادی، خدماتی و پشتیبانی برای میزبانی از زائران سازماندهی شده‌اند.

۵ هزار جهادگر بسیجی، مهیای خدمت به میهمانان مراسم تشییع در مشهد

۵ هزار جهادگر بسیجی، مهیای خدمت به میهمانان مراسم تشییع در مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،رئیس بسیج سازندگی سپاه امام رضا (ع) خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: از زمان اعلام تشییع و تدفین پیکر مطهر امام شهید در مشهد، گروه‌های جهادی احساس وظیفه کرده و با تعریف فرم‌هایی، توانمندی‌های خود را در زمینه اسکان، تغذیه، امداد و خدمات رفاهی احصا کردند.

محمد روحانی با اشاره به ظرفیت بالای مشهد در میزبانی از زائران افزود: با توجه به تجربه دهه آخر صفر و شرایط خاص پیش‌آمده، اسکان و پذیرایی از زائران در اولویت قرار دارد و تاکنون ۳۰۰ مدرسه برای این منظور ساماندهی شده است که از این تعداد ۱۵۰ مدرسه در اختیار گروه‌های جهادی اعزامی از ۲۵ استان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی، هر استان میزبان هم‌استانی‌های خود خواهد بود و گروه‌های جهادی موظف شده‌اند تا حد امکان نیاز‌های غذایی و تجهیزاتی خود را از استان مبدا تامین کنند. همچنین ۲۲ شهرستان خراسان رضوی نیز وظیفه پذیرایی از مهمانان خارج از استان را بر عهده دارند و گروه‌های جهادی بومی مشهد نیز بخش دیگری از خدمات را پوشش می‌دهند.

روحانی با اشاره به گرمای هوا و احتمال بروز گرمازدگی در میان زائران گفت: بیش از هزار نفر از جهادگران در قالب تیم‌های پنج‌نفره برای امداد و نجات سازماندهی شده‌اند تا در صورت بروز حادثه به سرعت به مصدومان کمک رسانی کنند.

وی افزود: همچنین فراخوانی برای جهادگران کشاورزی برای انجام طرح‌های خودجوش آب‌پاشی و گلاب‌پاشی در مسیر‌های پیاده‌روی انجام شده و پیش‌بینی می‌شود افزون بر تجهیزات شهرداری بیش از ۵۰۰ نفر به صورت داوطلبانه در این حوزه فعالیت کنند.

روحانی با اشاره به راه‌اندازی مرکز تلفن با شماره ۵۱ با ظرفیت پاسخگویی ۵۰۰ نفر تصریح کرد: زائران می‌توانند برای دریافت آدرس مراکز اسکان، پایگاه‌های امدادی و خدمات ضروری با این سامانه تماس بگیرند. همچنین گروه‌های جهادی در بخش‌های مختلف از جمله تعمیرات خودرو، حمل و نقل موتوری، کامیون‌داری و حتی توزیع نذورات مردمی پای کار آمده‌اند.

وی اظهار کرد: طلاب و روحانیون نیز برای برگزاری نماز جماعت و برنامه‌های فرهنگی در مراکز اسکان اعلام آمادگی کرده‌اند و برای پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی در طرح حسینیه‌های خانگی، گروه‌های امنیتی و امدادی از سوی گردان‌های بیت‌المقدس و کوثر بر این مراکز نظارت خواهند داشت.