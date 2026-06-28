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دادستان مرکز کردستان گفت: افراد مرتبط با تخلفات حوزه زمین استان شناسایی و در این رابطه یک مدیر و چند متخلف در کردستان بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، محمد جباری دادستان مرکز استان کردستان میگوید: در حوزه زمینهای دولتی که باید در خدمت تولید و توسعه اقتصادی قرار گیرند، برخی تخلفات رخ داده که با ورود قاطع دادستانی و همکاری مراجع اطلاعاتی، افراد مرتبط شناسایی و با آنان برخورد قانونی صورت گرفته است.
در این پروندهها، یک مدیر و چند فرد مرتبط به اتهام سوءاستفاده و ارتشا بازداشت شدند و برای آنان قرار بازداشت موقت صادر شده بود که در ادامه با قرار وثیقه از بازداشت آزاد شدهاند.
در برخورد با مفاسد اقتصادی هیچگونه مماشاتی وجود ندارد و تمامی پروندهها با دقت و جدیت در حال رسیدگی است.