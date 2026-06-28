پخش زنده
امروز: -
در نشست کمیته پدافند غیرعامل ستاد برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در قم، بر هماهنگی دستگاهها و آمادگی کامل برای برگزاری ایمن و منظم این مراسم تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جلسه کمیته پدافند غیرعامل ستاد برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به ریاست مدیرکل پدافند غیرعامل استان و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، امدادی، خدماتی، انتظامی و امنیتی برگزار شد.
در این نشست، آخرین تمهیدات پدافند غیرعامل برای برگزاری مراسم بررسی و بر حفظ تداوم خدمات، تأمین ارتباطات پایدار، مدیریت ترافیک، حفاظت از زیرساختهای حیاتی، آمادگی نیروهای امدادی و هماهنگی کامل میان دستگاههای مسئول تأکید شد.
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب روز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ در شهر مقدس قم برگزار میشود و دستگاههای اجرایی استان در حال اجرای برنامههای مختلف برای خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان هستند.