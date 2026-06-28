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نخست وزیر آرژانتین با شدت گرفتن اتهامات فساد مالی استعفانامه خود را به رئیس جمهور این کشور تحویل داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مانوئل آدورنی نخست وزیر آرژانتین در پی اتهامات فساد مطرح شده علیه وی از سمت خود استعفا کرد.
وی در استعفانامه خود خطاب به رئیس جمهور آرژانتین تاکید کرد که حملات مستمر از سوی رسانهها باعث شده دست به چنین کاری بزند.
آدورنی اتهامات فساد وارده علیه خود را رد و اعلام کرده که املاک گران قیمت و مجلل نداشته و همسرش نیز قراردادهای دولتی غیرقانونی امضا نکرده است.
پیشتر رسانههای این کشور درباره سفرهای گران قیمت آدورنی و اموال مخفی وی افشاگری کرده بودند. وی بعدها اعلام کرد که به صورت اشتباهی اموال خود را به ارزش ۳۰۰ هزار دلار در اظهارنامههای مالیاتی ذکر نکرده است.