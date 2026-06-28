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فرماندار ویژه تنکابن با اعلام غرق شدن سه مسافر، از گردشگران خواست تنها در محدودههای دارای نجاتغریق و طرحهای سالمسازی دریا شنا کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرماندار ویژه تنکابن از غرق شدن سه گردشگر در سواحل این شهرستان طی تعطیلات اخیر خبر داد و بار دیگر بر ضرورت خودداری از شنا در مناطق پرخطر و ممنوعه تأکید کرد.
مرتضی شکوهی با اشاره به وقوع این حادثه گفت: متأسفانه با وجود هشدارهای مکرر و استقرار نیروهای امدادی، سه نفر از هموطنان به دلیل شنا در نقاط حادثهخیز و ممنوعه سواحل تنکابن جان خود را از دست دادند.
وی با بیان اینکه در روزهای پایانی تعطیلات، حضور مسافران در سواحل غرب مازندران افزایش یافته است، افزود: از شهروندان و گردشگران درخواست میشود تنها در محدودههای مشخصشده و دارای نجاتغریق شنا کنند و از ورود به آبهای خروشان، مناطق دارای جریانهای زیرسطحی و نقاط فاقد تجهیزات ایمنی به طور جدی خودداری کنند.
فرماندار ویژه تنکابن با ابراز تأسف از وقوع این حوادث تلخ، بر همکاری مسافران با نیروهای انتظامی، هلالاحمر و عوامل امدادی در رعایت هشدارهای ایمنی تأکید کرد و گفت: توجه به تابلوهای هشداردهنده، پرچمهای قرمز و توصیههای نیروهای مستقر در سواحل، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث ناگوار دارد.
شکوهی افزود: نادیده گرفتن هشدارهای ایمنی، علاوه بر به خطر انداختن جان شناگران، موجب افزایش مخاطرات و فشار مضاعف بر تیمهای امداد و نجات میشود.
وی از مسافران خواست برای حفظ جان خود و خانوادههایشان، تنها از سواحل مجاز و طرحهای سالمسازی دریا استفاده کنند.