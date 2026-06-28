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دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان یزد: صدا و سیما به عنوان فراگیرترین رسانه کشور، نقش بیبدیلی در ارتقای سطح آگاهی عمومی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر، جلسه هماهنگی میان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان برگزار شد و راهکارهای توسعه همکاریهای رسانهای در حوزه پیشگیری از اعتیاد، افزایش آگاهی عمومی نسبت به آسیبهای ناشی از مصرف مواد مخدر و بهرهگیری از ظرفیتهای رسانه ملی برای ترویج سبک زندگی سالم مورد بررسی قرار گرفت.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در این جلسه با تأکید بر نقش اثرگذار رسانهها در فرهنگسازی اجتماعی گفت: صدا و سیما به عنوان فراگیرترین رسانه کشور، نقش بیبدیلی در ارتقای سطح آگاهی عمومی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی به ویژه اعتیاد دارد و میتواند با تولید و پخش برنامههای هدفمند، زمینه مشارکت عمومی در مقابله با این معضل را فراهم سازد.
علی دهقان نیری افزود: هفته مبارزه با مواد مخدر فرصت مناسبی برای تبیین اقدامات دستگاههای اجرایی، معرفی ظرفیتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد و همچنین آگاهیبخشی به خانوادهها و جوانان در زمینه پیشگیری از اعتیاد است.
احسان کریمی مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان نیز ضمن اعلام آمادگی کامل این مجموعه برای همکاری با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، بر استفاده از تمامی ظرفیتهای رادیویی، تلویزیونی، خبری و فضای مجازی برای انعکاس برنامههای هفته مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.