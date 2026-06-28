به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،فرماندار کوهسرخ گفت: مجموع اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح‌های دارای اولویت آبخیزداری در کوهسرخ ۲۰۰ میلیارد ریال بود که اگر این اعتبار در سال‌های قبل اختصاص می‌یافت و طرح‌ها اجرا می‌شد شاهد خسارت گسترده سیلاب در این شهرستان نبودیم.

حسن اعمی بندقرایی افزود: ۲۸ خرداد ماه سیلاب مناطق روستایی به ویژه روستا‌های علی آباد و بختیار را تحت تاثیر قرار داد که در پی آن ۶۵ واحد مسکونی تخریب شد و یا آسیب دید همچنین سیلاب ۹ دستگاه خودرو را با خود برد و به بخش کشاورزی و زیرساخت‌های ارتباطی و خدماتی منطقه خسارت وارد کرد.

فرماندار کوهسرخ ادامه داد: مجموع خسارت‌ها در بخش کشاورزی ۶۱۰ میلیارد ریال بوده است که نشان می‌دهد بخش عمده هزار میلیارد ریال خسارت، مربوط به این حوزه بوده است و پس از آن معابر روستایی و زیرساخت‌های جاده‌ای بیشترین سهم از خسارت را به خود اختصاص داده‌اند.

اعمی گفت:در سال‌های اخیر فقط یک طرح آبخیزداری در کوهسرخ به شکل ناقص آغاز شده و هنوز هم خاتمه نیافته است که علت آن تخصیص نیافتن اعتبار کافی عنوان شده است.

«ریوش»، مرکز شهرستان کوهسرخ با ۲۸ روستا و حدود ۲۹ هزار نفر جمعیت در ۲۲۲ کیلومتری جنوب غرب مشهد واقع است.