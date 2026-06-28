به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس حوزه قضایی شهرستان کوهبنان با تشریح عملکرد این مجموعه در هفته قوه قضاییه، از کاهش محسوس جرایم در سال ۱۴۰۴ و ثبت نرخ رسیدگی بالای ۱۰۰ درصد به پرونده‌ها خبر داد و این موفقیت را حاصل تعامل و همکاری مؤثر میان دستگاه قضایی و ضابطان دانست.

صادق کاظمی با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و تقدیر از تلاش‌های کارکنان قضایی و اداری، اظهار کرد: بر اساس آمار، میزان جرایم ارتکابی در حوزه قضایی کوهبنان طی سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته کاهش محسوسی داشته و همزمان نرخ رسیدگی به پرونده‌ها نیز به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است که بیانگر عملکرد مطلوب و کارآمد مجموعه قضایی شهرستان است.

وی کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم را نتیجه همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف دانست و افزود: نیروی انتظامی، پلیس‌های تخصصی، ضابطان عام و خاص، بازوان توانمند دستگاه قضایی در برقراری امنیت و اجرای عدالت هستند و این دستاورد‌ها بدون تعامل سازنده میان نهاد‌های مسئول محقق نمی‌شد.

رئیس دادگستری کوهبنان همچنین رسیدگی به پرونده‌های مهم و مسن را از اولویت‌های اصلی این حوزه قضایی در سال جاری برشمرد و بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و کاهش اطاله دادرسی تأکید کرد.

وی در پایان خواستار تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی در صیانت از حقوق عامه شد و از تمامی نهاد‌هایی که در این مسیر همراه دستگاه قضایی بوده‌اند، قدردانی کرد.