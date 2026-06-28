۵۸ ملوان نیروی دریایی آمریکا که در ناو هواپیمابر ریگان خدمت می‌کرده‌اند، به علت سوءمصرف مواد مخدر توبیخ و مجازات شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما از پکن به نقل از خبرگزاری شینهوا، ناو هواپیمابر نیروی دریایی آمریکا USS Reagan، که زمانی در ژاپن مستقر بود، به «لانه مواد مخدر» تبدیل شده است. به گزارش این رسانه پنجاه و هشت ملوان به دلیل مشارکت درتوزیع و مصرف مواد مخدر تنبیه شدند و شش نفر به دادگاه‌های نظامی فرستاده شدند.

خبرگزاری رسمی چین با استناد به اسناد دادگاه و مقامات نظامی آمریکا گزارش داده که در مارس ۲۰۲۳، یک ملوان در ناو یو اس اس ریگان مستقر در یوکوسوکا، ژاپن، در یک پادگان ساحلی جان باخت.

کالبد شکافی نشان داد که مواد توهم زا در بدن او باقی مانده است. پس از بررسی تلفن ملوان، سرویس تحقیقات جنایی نیروی دریایی آمریکا سرنخ‌های جدیدی پیدا کرد و تحقیقات گسترده تری را آغاز نمود که در نهایت شبکه توزیع مواد مخدر درمیان ملوانان ناوهواپیمابر ریگان کشف شد.

بر اساس گزارش ها، افسران تجسس این پرونده شبکه‌ای از افرادی را که مواد مخدر داشتند ویا مصرف و توزیع می‌کردند را کشف کردند. یک ملوان بین فوریه ۲۰۲۲ تا مه ۲۰۲۳ هفت بار از طریق اداره پست ایالات متحده مواد توهم زا دریافت کرد که هر محموله بین ۳۵۰ تا ۱۰۰۰ قرص متغیر بود. او همچنین این مواد را به ملوانان کشتی ریگان توزیع کرده بود.

بر اساس گزارش ها این ملوان و پنج نفر دیگر به دادگاه نظامی فرستاده شده و به زندان و مجازات‌های دیگر محکوم شده‌اند. علاوه بر این، ۵۲ ملوان به دلیل مصرف مواد مخدر تنبیه شدند.

ناو هواپیما بر یو اس اس ریگان پس از نزدیک به ۱۰ سال حضور پادگانی در یوکوسوکای ژاپن ر بهارسال ۲۰۲۴ به آمریکا بازگشت.